Beveiligingspatch Januari 2022 Nu Beschikbaar Voor Google Pixel-smartphones

Google heeft de beveiligingsupdate van januari 2022 aangekondigd. De nieuwste beveiligingsupdate bevat enkele tientallen patches die smartphones weer een stukje veiliger maken. De update rolt als eerste uit naar de Pixel-smartphones van Google.

Elke maand introduceert Google een nieuwe beveiligingsupdate die gebruikers van Android-smartphones beter moeten beschermen tegen kwaadaardige hackers door de laatste lekken in het besturingssysteem te dichten. De update van januari 2022 rolt nu uit naar de Pixel-smartphones en bevat in totaal 36 patches. De update is beschikbaar voor de Pixel 5a (5G), Pixel 5, Pixel 4a (5G), Pixel 4a, Pixel 4 (XL) en Pixel 3a (XL). De Pixel 6 (Pro) volgt later deze maand.

In de komende weken zullen smartphones van andere fabrikanten de beveiligingspatch van januari 2022 ook ontvangen. Dit kan soms even duren omdat fabrikanten bovenop de patch van Google vaak nog een aantal eigen patches toevoegen.

