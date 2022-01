De reputatie van Bitcoin is de afgelopen jaren tot mythische proporties uitgegroeid, dankzij de aanhoudende campagnes van verschillende industrie leiders en multinationals. Bitcoin is snel enorm in waarde gestegen, ondanks enkele prijsdalingen in de laatste maanden. Experts op de financiële markten voorspellen dat de prijs van Bitcoin zal blijven stijgen en binnenkort nieuwe records zal vestigen.

Deze gevoelens hebben veel beleggers en individuele traders in rep en roer gebracht, voortdurend op zoek naar mogelijkheden om hun Bitcoin-winst te maximaliseren. Ze hebben ook een revolutie ontketend in de handel, waarbij handelaars wereldwijd steeds vaker Bitcoin gebruiken als betaalmiddel. Tal van bedrijven en consumenten gebruiken momenteel Bitcoin om te betalen voor goederen en diensten.

Bitcoin heeft de groei en ontwikkeling van wereldeconomieën vergemakkelijkt en de toegang tot kapitaal en financiële inclusie bevorderd. Er zijn verschillende Bitcoin-vriendelijke bedrijven, waaronder banken en crypto-uitwisselingsplatforms zoals de officiële site, die cryptocurrencies toegankelijker maken.

Beleggen in Bitcoin brengt echter ook unieke uitdagingen en tegenslagen met zich mee die uw portefeuille en investeringsplannen aanzienlijk kunnen schaden. Hieronder volgen de grootste risico’s van beleggen in Bitcoin.

Onzekerheden in de regelgeving

In tegenstelling tot conventionele activa zoals fiatgeld, is Bitcoin een gedecentraliseerde munt die niet onderhevig is aan overheids- institutionele of politieke invloeden. De onderliggende blockchain-technologie verifieert en valideert transacties zonder tussenkomst van buitenaf. Sommige regeringen en regelgevers hebben hun bezorgdheid geuit over de afwezigheid van regelgeving op de cryptomarkt, die misdrijven als het witwassen van geld, fraude en het financieren van terrorisme in de hand werkt.

Crypto Beurzen zijn legaal in de meeste landen over de hele wereld, afhankelijk van de naleving van belastingen en andere regelgeving. Het is echter nog onduidelijk hoe crypto-investeringen en -transacties moeten worden gereguleerd bij gebrek aan een centrale autoriteit. Om die reden zijn sommige landen zelfs begonnen met het hard aanpakken van Bitcoin. De onzekerheid over de regelgeving van Bitcoin brengt aanzienlijke risico’s met zich mee voor huidige en toekomstige investeerders.

Toch zou een totaalverbod op cryptocurrencies door sommige overheden er de mensen niet van weerhouden Bitcoin te gebruiken. Dat komt omdat het een open netwerk is, toegankelijk voor iedereen met een smartphone en een internetverbinding.

Cyberdreigingen

Bitcoin is een op technologie gebaseerde valuta die alleen werkt op het digitale platform. Als zodanig is het voortdurend onderhevig aan verschillende cyberdreigingen, waaronder fraude en hacking. Hackers richten zich vaak op gebruikers van crypto’s op crypto beurzen en andere online marktplaatsen, op zoek naar kwetsbaarheden om uit te buiten. Hacking is een ernstige bedreiging, die crypto beleggers voortdurend enorme verliezen van honderden miljoenen dollars kost.

Er bestaan veel frauduleuze websites in de crypto wereld, gerund door onafhankelijke cybercriminelen en georganiseerde misdaadbendes. Dergelijke platforms bieden unieke en zeer lucratieve aanbiedingen om investeerders en handelaars aan te trekken. Anderen richten zich ook op crypto beurzen en bedrijven, en beloven enorme uitbetalingen met minimale investeringen. Deze risico’s kunnen ertoe leiden dat u uw zuurverdiende Bitcoin-investeringen geheel of voor een aanzienlijk deel verliest.

Het Bitcoin-netwerk verbetert de beveiliging voortdurend, maar beleggers moeten ook standaard veiligheidsmaatregelen in acht nemen om cyberaanvallen te voorkomen. Enkele van de beste manieren om cyberdreigingen te vermijden, zijn meerdere adressen gebruiken voor verschillende transacties en uw geld in een koelruimte bewaren.

Marktschommelingen

De crypto markt is zeer volatiel, met zeer scherpe en aanzienlijke prijsschommelingen. De prijs van Bitcoin kan in een paar uur of dagen sterk stijgen of dalen. Het risico is veel groter wanneer de kosten naar beneden beginnen te gaan terwijl traders nog vitale posities in Bitcoin hebben. Opwaartse prijsschommelingen kunnen echter ook een ongelooflijke kans op winstgevendheid bieden, waardoor beleggers een maximaal rendement op hun investeringen kunnen behalen. Toch moeten traders de prijsbewegingen van Bitcoin en de hele crypto markt in de gaten houden voor succes. Bitcoin is misschien een riskante investering, maar het biedt ook talloze lucratieve economische mogelijkheden voor kleine, middelgrote en grote investeerders. Doe dus vooraf wat onderzoek over de cryptomarkt en investeer met de nodige voorzichtigheid, met bovenstaande aanbevelingen in het achterhoofd.