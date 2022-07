Werkt Bitcoin voor iedereen?

Hoewel Bitcoin de meest prominente cryptomunt is, begrijpt slechts een handjevol mensen hoe het werkt. De meeste mensen investeren steeds meer in Bitcoin vanwege het alom gepopulariseerde toekomstpotentieel. Bitcoin is echter een peer-to-peer digitale munt, die voor iedereen toegankelijk is via smartphones, computers of tablets en een internetverbinding.

Bitcoin heeft talloze toepassingen in de echte wereld, en veel mensen gebruiken het steeds vaker om te betalen voor goederen en diensten. In tegenstelling tot fiatvaluta maakt Bitcoin snellere, veilige en goedkope internationale geldtransfers mogelijk. Bitcoin is ook een waardevol actief, dat wereldwijd institutionele beleggers en traders aantrekt. Bovendien inspireert de onderliggende blockchain-technologie tot baanbrekende innovaties in tal van sectoren.

Wat is Bitcoin?

Zoals hierboven is aangegeven, is Bitcoin een gedecentraliseerde virtuele valuta die iedereen kan kopen, verkopen en uitwisselen zonder bank, geldverwerker of enige andere derde partij. Satoshi Nakamoto bedacht Bitcoin als een vertrouwensloze betalingsmethode en opslag van waarde, gebaseerd op cryptografisch bewijs. In plaats van derden draait Bitcoin op een gedistribueerd netwerk dat zijn gebruikers in staat stelt onafhankelijk betalingen te verzenden en te ontvangen.

De decentralisatie van Bitcoin biedt een grotere autonomie, waardoor gebruikers wereldwijd transacties kunnen doen zonder tussenkomst van de overheid of regelgeving. Het is echter een immateriële munt waarvan de toegankelijkheid en het gebruik beperkt zijn tot het internet. Bovendien heeft Bitcoin een beperkte voorraad van slechts 21 miljoen tokens, waarvan er momenteel ongeveer 19 miljoen op de markt zijn. Het beperkte aanbod zorgt voor schaarste, terwijl de vraag toeneemt, waardoor Bitcoin in de loop der tijd een hogere waarde behoudt.

Zoals de meeste cryptovaluta is Bitcoin ook een zeer volatiel activum, met scherpe en aanzienlijke prijsschommelingen. Volatiliteit is echter ook een unieke eigenschap die beleggers en traders in staat stelt enorme winsten te genereren uit de handel in Bitcoin. Er bestaan nu talloze crypto-uitwisselingsplatforms waar iedereen Bitcoin kan kopen, verkopen en bezitten. U kunt lid worden via De Officiële Website of mobiele app.

Hoe Bitcoin werkt

Bitcoin draait op een gedistribueerd peer-to-peer platform dat wordt aangedreven door blockchain-technologie. Het netwerk bestaat uit duizenden nodes die over de hele wereld zijn verspreid om transacties te verifiëren en te valideren. De blockchain verzamelt en bewaart de adressen en transacties van Bitcoingebruikers in blokken met unieke identifiers.

De blockchain gebruikt ook versleuteling om de gegevens te beveiligen tegen slechte actoren. Het valideert de informatie echter op een gedeeld digitaal grootboek, dat toegankelijk is voor alle gebruikers op het netwerk. Het register is onomkeerbaar, waardoor het voor gebruikers of derden onmogelijk is betalingen ongedaan te maken of te manipuleren. Dat voorkomt dubbele uitgaven en beschermt gebruikers tegen fraude.

In tegenstelling tot fiatvaluta die door regeringen en centrale banken worden gereguleerd, heeft Bitcoin geen centrale autoriteit. Daardoor kunnen Bitcoingebruikers wereldwijd geld versturen en ontvangen zonder tussenkomst van buitenaf. Bovendien geeft het bedrijven en particulieren de vrijheid om gemakkelijk transacties te verrichten met de rest van de wereld, wat de financiële inclusie bevordert.

De decentralisatie van Bitcoin betekent ook dat iedereen er toegang toe heeft en het kan gebruiken zonder tussenkomst van een bank of geldverwerker. Bitcoingebruikers hebben geen bankrekening nodig om transacties te verrichten. In plaats daarvan kunt u met een crypto-portefeuille geld kopen, verkopen en opslaan. Bitcoin biedt de mogelijkheid van warme of koude portefeuilles.

Warme portefeuilles zijn het handigst omdat ze online zijn. Zij kunnen echter ook kwetsbaar zijn voor verschillende cyberdreigingen. Koude portefeuilles zijn het veiligst omdat ze uw private sleutels offline opslaan. U heeft echter een betrouwbare en veilige crypto-portefeuille nodig om Bitcoin te kopen, verkopen en te bewaren.

Hoewel er tegenwoordig veel platforms bestaan waarmee u Bitcoin kunt verwerven, zijn crypto-uitwisselingsplatforms het meest betrouwbaar. Gerenommeerde cryptobeurzen bieden actuele marktstatistieken, waaronder de Bitcoinprijs en grafieken om beleggers en handelaren te helpen weloverwogen beslissingen te nemen. Er is echter verder onderzoek nodig om een beter inzicht te krijgen in de handel en investeringen in Bitcoin. Hoewel sommigen Bitcoin hebben bekritiseerd als een munt voor de bevoorrechte en technisch onderlegde elite, is het een gedecentraliseerde betaalmethode en een opslagplaats van waarde, die voor iedereen toegankelijk is.