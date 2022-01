“Google Komt In 2024 Met Eigen AR-headset”

Volgens de laatsten geruchten werkt Google aan een eigen augmented reality-headset. Google zal het apparaat uitrusten met een eigen chip en is van plan om de headset in 2024 de markt te brengen. Momenteel werken zo’n 300 medewerkers aan de headset.

Vorig jaar verscheen al een bericht op 9to5google waarin stond dat Google werkt aan “augmented reality-software voor een innovatief AR-device“. Nu zijn er aanwijzingen gevonden waaruit blijkt dat Google werkt aan een eigen AR-bril met de codenaam ‘Project Iris’. De introductie staat in de planning voor 2024. De AR-headset van Google moet gaan concurreren met de AR-headset van Apple, die waarschijnlijk rond dezelfde periode op de markt zal verschijnen.

Dit schrijft de doorgaans goedgeïnformeerde website The Verge op basis van bronnen die nauw betrokken zijn bij Project Iris. De bronnen beschrijven een geavanceerde AR-headset die is uitgerust met meerdere camera’s. De bril kan de beelden die binnenkomen via deze camera’s bewerken met augumented reality-effecten. De bronnen hebben verder geen details gegeven. De bril heeft waarschijnlijk een skibril-achtige ontwerp en een ingebouwde accu. Hierdoor werkt de AR-bril zonder kabel. Ook zal de AR-headset waarschijnlijk gebruikmaken van een eigen ontwikkelde chipset. Deze chip zal gebaseerd zijn op de Tensor-chip die aanwezig is in de Google Pixel 6 (Pro).

via [androidplanet]