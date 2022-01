Nieuwe Android-virus Steelt Bankgegevens Van Smartphonegebruikers

Er is een nieuwe Android-virus opgedoken die de bankgegevens van smartphonegebruikers steelt. Na het stelen van de bankgegevens kan het virus, dat de naam BRATA-malware heeft gekregen, de smartphone op afstand resetten.

De nieuwe malware is ontdekt door het beveiligingsbedrijf Cleafy. BRATA (Brazilian RAT Android) is een aangepaste versie van een bestaand virus, waardoor het virusscanners kan omzeilen. BRATA is voornamelijk uit op bankgegevens en kan een smartphone op afstand resetten. Zodra BRATA er in is geslaagd om de bankgegevens van het slachtoffer buit te maken zal de malware de geïnfecteerde smartphone terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Ook kan het virus de gps-locatie achterhalen, waardoor het weet waar gebruikers zich bevinden.

Het is onduidelijk hoeveel Android-gebruikers slachtoffer zijn geworden. Ook is het onduidelijk of het virus in Nederland is verspreid. Wel is duidelijk dat het virus zich richt op het Verenigd Koninkrijk, Latijns-Amerika, China en Europese landen als Italië, Polen en Spanje. Eén versie van BRATA zou zich vermommen als app die een tweede app kan installeren die de malware bevat. Vervolgens gebruikt de malware toegankelijkheidsopties om mee te kijken op het scherm en screenshots te maken.

Om te voorkomen dat jouw toestel geïnfecteerd raakt met de BRATA malware raden wij aan om alleen applicaties uit de Google Play Store te installeren. Installeer geen losse apk-bestanden en geef applicaties niet zomaar toegang tot rechten en functies.

via [androidplanet]