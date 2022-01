Specificaties Van Gamingsmartphone Lenovo Halo Gelekt

Er zijn specificaties opgedoken van een nieuwe vlaggenschip gamingsmartphone van Lenovo. De smartphone met de naam Lenovo Halo is volgens de geruchten één van de eerste smartphones met een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus-processor.

De fabrikant Lenovo staat niet bekend om zijn grote smartphone-assortiment, maar eens in de zoveel tijd brengt Lenovo een nieuwe vlaggenschip op de markt. De nieuwste Lenovo-smartphone krijgt de naam Lenovo Halo en is speciaal gemaakt voor gamers. De Lenovo Halo is te zien op de onderstaande render, die is gedeeld door de betrouwbare tech-lekker Evan Blass. De smartphone zou 8mm dun zijn en een 6,67-inch OLED-scherm hebben. Het scherm heeft een 144Hz-verversingssnelheid die moet zorgen voor vloeiende beelden.

De geruchten spreken over de aanwezigheid van een Snapdragon 8 Gen 1 Plus-chip. Dit is een variant van de huidige Snapdragon 8 Gen 1-chipset die Qualcomm nog moet introduceren. Consumenten krijgen de keuze uit 8GB, 12GB of 16GB werkgeheugen en 128GB of 256GB opslagruimte. De accu heeft een capaciteit van 5000 mAh en kan met een maximale snelheid van 68W opladen. Achterop vinden we een driedubbele camera met een 50MP hoofdlens, een 13MP groothoeklens en een 2MP dieptelens. Voorop zit een 16MP selfie-camera.

De bron spreekt over een introductie in het najaar van 2022, maar een exacte releasedatum hebben we nog niet. Ook weten we nog niet hoeveel de Lenovo Halo gaat kosten en in welke kleuren de smartphone op de markt verschijnt.

