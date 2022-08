32 Android Malware-apps Infecteren Miljoenen Smartphones. Verwijder Deze Apps!

In de Google Play Store zijn een aantal applicaties gevonden die malware of adware bevatten. Het gaat om in totaal 32 applicaties die al op miljoenen Android-apparaten zijn geïnstalleerd. Controleer of je één of meerdere van de hieronder genoemde apps hebt geïnstalleerd en verwijder deze onmiddellijk.

Wanneer nieuwe apps in de Play Store worden toegevoegd controleert Google deze apps op ongewenste inhoud en virussen. Soms glippen een aantal apps door de controle en kunnen deze apps alsnog Android-apparaten Infecteren. Dat is nu ook het geval bij de onderstaande 32 applicaties, die malware of adware bevatten, zo ontdekte BleepingComputer.

– Photo Editor: Beauty Filter

– Photo Editor: Retouch & Cutout

– Photo Editor: Art Filters

– Photo Editor – Design Maker

– Photo Editor & Background Eraser

– Photo & Exif Editor

– Photo Editor – Filters Effects

– Photo Filters & Effects

– Photo Editor : Blur Image

– Photo Editor : Cut, Paste

– Emoji Keyboard: Stickers & GIF

– Neon Theme Keyboard

– Neon Theme – Android Keyboard

– Cashe Cleaner

– FastCleaner: Cashe Cleaner

– Call Skins – Caller Themes

– Funny Caller

– CallMe Phone Themes

– InCall: Contact Background

– MyCall – Call Personalization

– Caller Theme

– Caller Theme

– Funny Wallpapers – Live Screen

– 4K Wallpapers Auto Changer

– NewScrean: 4D Wallpapers

– Stock Wallpapers & Backgrounds

– Notes – reminders and lists

– Neon Theme Keyboard (Nataļja Kokorevičs)

– Water Reminder- Tracker & Reminder (YPC Dev)

– Yoga- For Beginner to Advanced (ALHASSAN)

-YouToon – AI Cartoon Effect

– Pista – Cartoon Photo Effect

De meeste applicaties staan niet meer in de Google Play Store, maar het is mogelijk dat je de app nog wel op je smartphone hebt staan. Om te controleren of je zelf één van deze apps hebt geïnstalleerd open je de applijst in de instellingen op de smartphone.

