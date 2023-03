“Zeer Krachtige Xiaomi 13 Ultra Komt Ook Naar Nederland”

Volgens de laatste geruchten is Xiaomi van plan om de nog onaangekondigde Xiaomi 13 Ultra wereldwijd te lanceren. Dit is verrassend nieuws, want de Xiaomi 12S Ultra verscheen vorig jaar alleen in China op de markt.

Nadat we eerder vandaag schreven dat de OPPO Find X6 Pro mogelijk niet buiten China zal worden uitgebracht, hebben we nu wat positiever nieuws. Zo kunnen we de Xiaomi 13 Ultra wel in Nederland verwachten, aldus tech-lekker Ice Universe. Volgens deze bron heeft Xiaomi een wereldwijde release in de planning staan.

De officiële introductie van de Xiaomi 13 Ultra zal waarschijnlijk in mei plaatsvinden. Wat voor verbeteringen de smartphone met zich meebrengt ten opzichte van de Xiaomi 13 Pro is nog onduidelijk, maar waarschijnlijk gaat het voornamelijk om een upgrade van de camera. Denk hierbij aan niet één maar twee 1-inch sensoren en een extra telelens om nog verder in te kunnen zoomen.

De Xiaomi 13 Ultra zal niet voor iedereen zijn. De huidige Xiaomi 13 Pro kost namelijk maar liefst 1299 euro. De adviesprijs van de Xiaomi 13 Ultra zal nog hoger uitvallen, waardoor het goed mogelijk is dat je 1400 tot 1500 euro moet neertellen voor de Xiaomi 13 Ultra.

via [androidplanet]