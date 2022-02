Android 13 Maakt Smartphone Streamen Naar Windows 11 Mogelijk

Met Windows 11 introduceerde Microsoft ondersteuning voor Android-apps die via de Amazon App Store te downloaden zijn. De samenwerking tussen Windows en Android gaat straks nog een stapje verder. Vanaf Android 13 is het namelijk mogelijk om de volledige smartphone te streamen naar Chromebooks of Windows 11-systemen.

Android-ontwikkelaar Dylan Roussel is er met een “speciale webapp” en Android 13 in geslaagd cross-device streaming in te schakelen, waarbij hij de content van zijn Android-smartphone kan tonen op Chromebooks en Windows 11-systemen. De functionaliteiten lijken veel op die van Your Phone-app van Microsoft en de Phone Hub op Chromebooks. Als Google cross-streaming mogelijk maakt in Android 13 lijkt de oplossing van Microsoft straks overbodig.

In de ontwikkelaarspreview van Android 13 zijn twee achtergrondapps aanwezig met de naam ‘Cross Device’. Deze apps maken het mogelijk om Pixel-telefoons te verbinden met andere systemen. Na het maken van een verbinding kunnen apps op een telefoon naar de pc gestreamd worden via de browser. Je kunt de apps vervolg bedienen vanaf Windows 11, alsof de apps op je laptop of pc draaien. Dit werkt ook op Chrome OS.







Omdat de app een los virtueel scherm maakt dat naar de computer gestreamd wordt, kun je het scherm van de smartphone gewoon blijven gebruiken. In Windows 11 kun je kiezen tussen een smartphone- of tabletformaat. Aan de rechterkant staan alle notificaties en aan de linkerkant een lijst met applicaties die je kunt openen. Volgens Dylan Roussel werkt het streamen van het smartphonescherm soepel, zelfs op een zwakke Windows- computer.

Momenteel is cross-device streaming alleen mogelijk met Android 13. Reguliere consumenten kunnen echter pas richting het einde van dit jaar met Android 13 aan de slag.

via [hardware.info]