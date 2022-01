“Motorola Razr 3 Krijgt Krachtige Snapdragon 8 Gen 1-processor”

Volgens de laatste geruchten zal Motorola de opvolger van de Motorola Razr uitrusten met een high-end processor. De berichten spreken over een Snapdragon 8 Gen 1-chipset van Qualcomm. Ook is de fabrikant van plan om de opvouwbare smartphone in Europa op de markt te brengen.

Na de lancering van de 5G-uitvoering van de Motorola Razr in 2020 was het lange tijd stil. Lenovo heeft onlangs echter bekendgemaakt dat het bedrijf werkt aan een derde versie van de Motorola Razr. Een bron van XDA-Developers claimt nu de specificaties van de smartphone te kennen. Zo zou de “Razr 3” onder andere beschikken over een OLED-scherm met een Full HD-resolutie en een 120Hz verversingssnelheid. Het scherm heeft geen inkeping voor de selfie-camera.

Intern vinden we een Snapdragon 8 Gen 1-processor met 6GB, 8GB of 12GB werkgeheugen. Ook heeft de smartphone een NFC-chip en ondersteuning voor ultrawideband. Lenovo zou de Motorola Razr 3 ook in Europa op de markt willen brengen. Een introductiedatum hebben we echter nog niet.

via [tweakers]