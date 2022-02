Samsung Galaxy Note 10 Ontvangt Android 12-update

Samsung heeft eindelijk de Android 12-update uitgerold naar de Galaxy Note 10-serie. De update is vanaf nu in Nederland te downloaden op zowel de Galaxy Note 10 als de Galaxy Note 10+. Android 12 komt samen met de One UI 4-schil en brengt een hoop nieuwe functies met zich mee.

Nederlandse gebruikers van de Galaxy Note 10-serie melden dat ze een update naar Android 12 met de One UI 4-schil hebben ontvangen. Na de installatie krijgen de gebruikers toegang tot een hoop nieuwe functies en verbeteringen, waaronder het ‘Material You’-design, meer privacy-instellingen, nieuwe widgets en verbeteringen voor de Samsung-apps. Ook is de beveiligingspatch van januari aanwezig.

Je ontvangt een notificatie zodra je de Android 12-update kunt downloaden. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je via ‘Instellingen‘ -> ‘Software-update‘ -> ‘Downloaden en installeren‘ handmatig controleren of de update al voor jouw toestel klaarstaat.

via [droidapp]