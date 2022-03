Databundels Van Vodafone Start- en Red-abonnement Aangepast

Vodafone heeft wijzigingen doorgevoerd aan de databundels van de Start- en Red-abonnementen. De wijzigingen gelden zowel voor nieuwe klanten als bestaande klanten. Met de wijzigingen krijgen klanten grotere databundels.

Op de website van Vodafone staat dat de Start M-bundel is verhoogd van 1,5GB naar 2GB. Het Start L-abonnement heeft nu een databundel van 5GB in plaats van 4GB. Mensen die ook klant zijn van Ziggo krijgen een dubbele hoeveelheid data van 10GB.

De ‘onbeperkt bellen’-optie bij het Start-abonnement is in prijs verlaagd van 4 euro per maand naar 3 euro per maand. Ook krijgen mensen met een Start-abonnement toegang tot het 5G-netwerk. De overige prijzen blijven gelijk.

Ook de databundel van het Red-abonnement is verhoogd van 12.5GB naar 15GB. Ziggo-klanten krijgen maar liefst 30GB data. Voor een Red 5G-abonnement betalen nieuwe klanten voortaan 26 euro per maand in plaats van 27,50 euro. Deze prijs geldt echter alleen voor nieuwe klanten die vanaf 1 maart 2022 een Red 5G-abonnement afsluiten. Mensen die al een Red 5G-abonnement hebben blijven dus 27,50 euro betalen.

via [tweakers]