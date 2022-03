Xiaomi Mi 11i Ontvangt Android 12-update

Xiaomi heeft een nieuwe update uitgerold naar de Xiaomi Mi 11i. Het gaat om een grote update die Android 12 samen met Xiaomi’s Android-schil MIUI 13.0.5 installeert. Ook brengt de update een nieuwe beveiligingspatch met zich mee.

Mensen met een Xiaomi Mi 11i kunnen nu een nieuwe update downloaden. De update is maar liefst 3,3GB groot en brengt een hoop nieuwe functies met zich mee. Zo bevat de MIUI 13.0.5-update onder andere nieuwe widgets, nieuwe achtergronden, stabiliteitsverbeteringen, de mogelijkheid om apps vanuit de zijbalk te openen en de beveiligingspatch van februari 2022. Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaarstaat of je kunt handmatig op updates controleren via de instellingen van de smartphone.

Xiaomi Mi 11i

De Xiaomi Mi 11i is sinds mei 2021 in Europa verkrijgbaar. De smartphone beschikt over een 6,67-inch 120Hz AMOLED-scherm met een ronde uitsparing voor de 20MP selfie-camera, een Snapdragon 888 processor, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een 4520mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen. Achterop beschikt de smartphone over een 108MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens met een kijkhoek van 118 graden, een 5MP telemacrolens met 2X zoom en een dieptesensor. De Xiaomi Mi 11i is bij Coolblue verkrijgbaar voor 659 euro.

via [droidapp]