“OnePlus Werkt Aan Mid-range Smartphone Met 150W Snellader”

OnePlus werkt volgens de geruchten aan een nieuwe smartphone met specificaties uit het hoge mid-range segment en ondersteuning voor een maximale oplaadsnelheid van maar liefst 150W. De smartphone volledig opladen is met een dergelijke lader een kwestie van minuten.

Volgens de website Digital Chat Station kunnen we over niet al te lange tijd alweer een nieuwe OnePlus-smartphone verwachten. De smartphone zou beschikken over een 4.500 mAh accu met ondersteuning voor 150W snelladen, een nog onaangekondigde MediaTek Dimensity 8100-processor en een 6,7-inch scherm met een Full HD-resolutie en een 120Hz verversingssnelheid. Voor de hoofdcamera gebruikt de fabrikant een goeie Sony IMX766-sensor. Deze sensor zit ook in de nieuwe OPPO Find X5 Pro.

We weten nog niet zeker bij welke smartphone deze specificaties horen, maar mogelijk gaat het om de OnePlus 10. OnePlus zou het verschil tussen de OnePlus 10 Pro en de reguliere OnePlus 10 namelijk willen vergroten, waardoor de Pro-uitvoering high-end specificaties krijgt en de reguliere uitvoering een goeie mid-ranger moet worden. Of dit inderdaad zo is blijft nog afwachten, want het zou wel opvallend zijn als de OnePlus 10 met 150W kan snelladen, terwijl de huidige OnePlus 10 Pro een maximale oplaadsnelheid heeft van 120W.

via [AW]