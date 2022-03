Budget-smartphone Realme C35 Komt Naar Nederland en België

Realme zal in april in de Benelux een nieuwe budget-smartphone uitbrengen. Het gaat om de Realme C35, die in sommige Aziatische landen al verkrijgbaar is. Een Europese adviesprijs hebben we nog niet, maar in Azië kost de smartphone omgerekend nog geen 150 euro.

De Realme C35 beschikt over een 6,6-inch LCD-scherm met een resolutie van 1080 x 2408 pixels en een druppelnotch voor de selfie-camera. Intern vinden we een Unisoc T616-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000 mAh met ondersteuning voor 18W snelladen, dualSIM-ondersteuning, een 8MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 2MP macrolens en een 0,3MP dieptesensor.

De Realme C35 draait uit de doos op Android 11 met de Realme UI 2.0-schil. In Azië is de smartphone verkrijgbaar voor ongeveer 150 euro, maar vanwege de importkosten en belastingen zal de adviesprijs in Europa waarschijnlijk een stukje hoger uitvallen.

via [hardware.info]