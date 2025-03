Motorola Edge 60 Fusion In Verschillende Kleuren Te Zien

Motorola zal waarschijnlijk over een paar dagen de Edge 60-serie introduceren, maar de afgelopen weken zijn al een groot aantal details uitgelekt. Dit keer heeft Motorola zelf een afbeelding gedeeld, waarop de Edge 60 Fusion in verschillende kleuren te zien is.

De Motorola Edge 60 Fusion zal volgens de geruchten op 2 april officieel worden aangekondigd. Motorola heeft deze datum niet bevestigd, maar heeft de afgelopen dagen wel verschillende details gedeeld. Dit keer zien we de Edge 60 Fusion in drie verschillende kleuren. Het gaat om de kleuren blauwgrijs, roze en mintgroen, die Motorola de namen “Pantone Slipstream“, “Pantone Zephyr” en “Pantone Amazonite” heeft gegeven.

Naar verwachting beschikt de Motorola Edge 60 Fusion onder andere over een Qualcomm Dimensity 7400-processor, minimaal 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte, een 5500 mAh accu met ondersteuning voor 68W snelladen, een 32MP selfie-camera, een 50MP hoofdlens en een 13MP groothoeklens. In Europa krijgt de smartphone waarschijnlijk een adviesprijs mee van ongeveer 350 euro.

via [droidapp]