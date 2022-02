“Renders Van Motorola Frontier Met 194MP Camera Gelekt”

Op het internet zijn beelden opgedoken van de Motorola Frontier. Volgens een bekende tech-lekker gaat het om een krachtige smartphone met een 194MP hoofdcamera. Naar verwachting zal Motorola de smartphone in juli officieel introduceren.

Motorola zal later deze maand de Edge 30 Pro introduceren, maar geruchten over een volgende vlaggenschip-smartphone zijn inmiddels al opgedoken. Tech-lekker Evan Blass heeft namelijk de onderstaande afbeelding gedeeld, waarop we de Motorola Frontier zien. De smartphone heeft een scherm met gebogen schermranden en een camera-module die redelijk ver uit de behuizing steekt. De module heeft een 194MP hoofdlens.

Volgens eerdere geruchten beschikt de Motorola Frontier over een 200MP ISOCELL HP1-camerasensor van Samsung. Mogelijk worden de foto’s door Motorola gedeeltelijk bijgesneden en dat Evan Blass daarom over een 194MP resolutie spreekt. De geruchten spreken verder over een 6,7-inch OLED-scherm met een 144Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 8 Gen 1-processor en een 4.500 mAh accu met ondersteuning voor 125W bekabeld snelladen en 50W draadloos laden.

Naar verwachting moeten we nog tot juli wachten voor de officiële introductie van de Motorola Frontier. Op 24 februari krijgen we waarschijnlijk al wel de Motorola Edge 30 Pro te zien.

via [AW]