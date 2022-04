“Introductie Google Pixel 6a In Mei”

Google komt binnenkort mogelijk met een nieuwe mid-range smartphone. Het gaat om de Google Pixel 6a die eind mei al zal worden aangekondigd, aldus de geruchten. De eerste specificaties zijn inmiddels uitgelekt.

De nieuwste informatie over de Pixel 6a is gedeeld door de doorgaans goed geïnformeerde bron Mysmartprice. De Google Pixel 6a krijgt een 6,2-inch OLED-scherm met een Full HD+ resolutie en een 90Hz verversingssnelheid, een eigen Tensor-chipset, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 8MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met twee 12MP lenzen. De accu heeft een capaciteit van 4800 mAh en kan met maximaal 30W snelladen. De Pixel 6a draait uit de doos op een kale versie van Android 12.

Het is nog onduidelijk of de Google Pixel 6a ook in Nederland verkrijgbaar zal zijn, maar de reguliere Pixel 6 is hier niet uitgebracht. Daardoor is de kans groot dat Nederlanders die de Pixel 6a willen kopen opnieuw gebruik moeten maken van de grijze import.

via [droidapp]