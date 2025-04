Samsung Galaxy Tab S9 En Tab S10 Ontvangen Android 15 Met One UI 7-schil

Er staat een nieuwe update klaar voor de tablets in de Galaxy Tab S9-serie en de Galaxy Tab S10-serie. Het zijn de eerste tablets die worden bijgewerkt naar Android 15 met de One UI 7-schil.

We hebben lang moeten wachten, maar Samsung rolt de One UI 7-update, dat is gebaseerd op Android 15, deze maand uit naar steeds meer apparaten. Nadat de update onlangs al uitrolde naar de Galaxy S24-serie, de Galaxy Z Flip 6 en de Galaxy Z Fold 6, rolt de update nu ook uit naar de tablets van de fabrikant.

Gebruikers van de Galaxy Tab S9, Tab S9+ en Tab S9 Ultra ontvangen een update met firmwareversie XXU5CYD9. De Galaxy Tab S10+ en Tab S10 Ultra ontvangen een update met firmwareversie XXU2BYD7. De update is beschikbaar voor de WiFi- en 5G-modellen.

De One UI 7-update brengt verschillende nieuwe functies met zich mee, waaronder de Now Bar, een nieuw Apps-scherm en een vernieuwde Camera-app. Ook installeert de update een nieuwe beveiligingspatch en bevat de update bugfixes en stabiliteitsverbeteringen. Als je nog geen melding hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via “Instellingen” -> “Softwareupdate” -> “Downloaden en installeren“.

via [galaxyclub]