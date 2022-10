Google Maps Krijgt Verschillende Nieuwe Functies

Google heeft tijdens het Search On 2022-evenement laten weten dat er verschillende wijzigingen zullen worden doorgevoerd in Google Maps. Zo krijgen gebruikers toegang tot een aantal nieuwe functies, waaronder ‘Neighborhood vibe’, ‘Live View’ en ‘Immersive View’.

Google Maps krijgt een aantal uitbreidingen, verbeteringen en nieuwe functies. Een van deze functies is ‘Neighborhood vibe’. Hiermee kun je kijken of een bepaalde wijk aan jouw “vibe” voldoet. Ben jij iemand die tot laat uit gaat of een actief nachtleven hebt, dan zal Google Maps plekken waar restaurants tot snachts open zijn aanbevelen. Ben jij een cultuurliefhebber, dan zal Google omgevingen met veel musea aanbevelen. Google gebruikt een combinatie van recensies en kunstmatige intelligentie om buurten aan te bevelen. Google laat ook weten dat het bedrijf de komende maanden visuele verhalen en korte video’s van mensen over een bepaalde buurt gaat toevoegen aan Maps. Het doel van deze verhalen is dat mensen ook andere delen van de stad gaan verkennen en niet alleen de toeristische trekpleisters.

Ook nieuw is ‘Immersive View’, waarmee je steden virtueel live kunt bekijken. Op deze manier krijg je alvast een goede indruk van de stad voordat je de stad zelf bezoekt. Je kunt aangeven wanneer je de stad gaat bezoeken, zodat Google Maps je een beeld kan geven van hoe de stad er vandaag, morgen of later deze week uit ziet.

Als laatste heeft Google ‘Live View’ ge├»ntroduceerd. Wanneer je Live View activeert start de camera van je smartphone. Vervolgens kun je tijdens het lopen de omgeving filmen en voegt Google hierbij relevante informatie toe. Ben je bijvoorbeeld op zoek naar een bankautomaat dan kun je Live View starten en zie je een indicator bij bankautomaten in de buurt. In het begin werkt Live View in slechts een paar steden, maar de komende jaren zal Google steeds meer steden toevoegen.

