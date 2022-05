Verschil Fotokwaliteit Tussen Galaxy S22 Ultra Met Snapdragon en Exynos-chipset

De Samsung Galaxy S22 is in twee verschillende uitvoeringen beschikbaar. In sommige landen beschikt de smartphone over een Snapdragon-processor, terwijl de Galaxy S22 in andere landen is uitgerust met Samsung’s eigen Exynos-chipset. Uit tests blijkt nu dat de verschillende processors zorgen voor kwaliteitsverschillen in de camera’s.

Een processor is het hart van een smartphone en zorgt er voor een groot deel voor hoe goed dingen presteren. Zo zien we doorgaans een verschil tussen de prestaties en het uithoudingsvermogen, maar kan ook de camera kwaliteit beter of slechter uitvallen. Een goed voorbeeld hiervan is de Galaxy S22 Ultra, die afhankelijk van de regio beschikt over een Snapdragon 8 Gen 1- of een Exynos 2200-processor. De onderstaande beelden tonen foto’s die zijn gemaakt met de twee verschillende varianten van de Galaxy S22 Ultra. Alhoewel de gemaakte foto’s van beide modellen van hoge kwaliteit zijn zien we wel een verschil als we inzoomen.

Het valt op dat de foto’s die zijn gemaakt met de Snapdragon-processor soms wat mooier overkomen, terwijl de zoom-opnames en videobeelden van de Exynos-chipset juist wat beter zijn. In de praktijk zul je hier misschien weinig van merken, maar het is handig om te weten wat de verschillen zijn.

via [droidapp]