“Alle Details Van Motorola Moto G82 Uitgelekt”

Gisteren schreven wij dat Motorola werkt aan de Moto E32, maar dit is niet de enige smartphone die we binnenkort kunnen verwachten. Zo zijn nu alle details uitgelekt van de Moto G82, een mid-range smartphone met een Snapdragon 695-chip en een 6,55-inch scherm.

De specificaties en de onderstaande afbeelding zijn gedeeld door tech-lekker Evan Blass en de website 91Mobiles. Volgens de bronnen beschikt de Moto G82 over een 6,55-inch AMOLED-scherm met een full hd+-resolutie, een 120Hz verversingssnelheid en een ronde uitsparing voor de 16MP selfie-camera.

Intern beschikt de smartphone over een Snapdragon 695-processor met 5G-ondersteuning, 4GB, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen, een vingerafdrukscanner aan de zijkant en een 3.5mm koptelefoonaansluiting. Achterop vinden we een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens. De Moto G82 draait uit de doos op Android 12 met de MyUX-schil.

We hebben nog geen introductiedatum en het is nog onduidelijk of de smartphone ook in Nederland op de markt zal verschijnen.

