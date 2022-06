Sony Verwacht Dat Smartphonecamera In 2024 DSLR Kan Vervangen

Smartphonecamera’s worden steeds beter en de resultaten zijn in de meeste situaties goed genoeg voor de gemiddelde consument, maar voor de echte mooie plaatjes moet je nog de DSLR uit de kast halen. Tenminste voorlopig, want volgens Sony kan de camera in je smartphone over een paar jaar al de DSLR vervangen.

Als we de CEO van Sony Semiconductor Solutions mogen geloven nadert het einde van de spiegelreflexcamera. De beste smartphonecamera’s kunnen in 2024 namelijk de kwaliteit van DSLR’s overtreffen. Dit zal te danken zijn aan de kwantumverzadiging en verbeterde AI-verwerking die we de komende twee jaar kunnen verwachten. Voor de hoge kwaliteit foto’s zou slechts een enkele lens nodig zijn, waardoor camera-modules met drie, vier of soms zelfs vijf lenzen niet meer nodig zijn.

“We verwachten dat stilstaande beelden (van smartphones) de beeldkwaliteit van spiegelreflexcamera’s met één lens de komende jaren zullen overtreffen.” Aldus CEO Shimizu.

De komende twee jaar zal onder andere de sensorgrootte van de smartphonecamera verdubbelen. De grotere sensor in combinatie met betere hardware en betere kunstmatige intelligentie resulteert in foto’s die net zo mooi zijn als foto’s die zijn gemaakt met een DSLR. We zullen voorlopig nog wel een groot verschil blijven zien bij zoom- en groothoekfoto’s. Je hoeft je DSLR-camera dus nog niet op marktplaats te zetten.

via [droidapp]