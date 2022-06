“Specificaties Van Sony Xperia 5 IV Uitgelekt”

Sony introduceerde begin mei de Sony Xperia 1 IV en de Sony Xperia 10 IV, maar het bleef stil rondom de Sony Xperia 5 IV. Sony zal de Xperia 5 IV op een later tijdstip alsnog introduceren en nu zijn in het geruchtencircuit een aantal specificaties uitgelekt. Volgens de geruchten krijgt de Sony Xperia 5 IV indrukwekkende hardware.

De details over de opvolger van de Xperia 5 III zijn gedeeld door het Japanse Sumahodigest. Volgens de bron beschikt de Xperia 5 IV over een de Snapdragon 8 Gen 1-processor, momenteel de krachtigste chipset van Qualcomm. Ook heeft de smartphone 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Dit is een upgrade ten opzichte van zijn voorganger. De accu heeft een capaciteit van 5000 mAh en kan draadloos worden opgeladen.

Het scherm blijft vermoedelijk wel hetzelfde. Dit wil zeggen dat de Xperia 5 IV opnieuw een 6,1-inch OLED-scherm krijgt met een resolutie van 2520 bij 1080 pixels en een 120Hz verversingssnelheid. De camera’s zijn gelijk aan die van de duurdere Xperia 1 IV. Zo heeft de Xperia 5 IV drie 12MP lenzen. Het gaat om een hoofdlens met optische beeldstabilisatie, een telelens met 5,2x optische zoom en een groothoeklens.

Het is nog onduidelijk wanneer Sony de Xperia 5 IV wil introduceren.

via [androidplanet]