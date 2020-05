Sony’s Smartphoneverkoop Daalde Met 63% In Eerste Kwartaal 2020

De Japanse fabrikant Sony heeft opnieuw een slechte periode achter de rug. Sony wist in het eerste kwartaal van dit jaar slechts 400.000 smartphones te verkopen. Dit is een maar liefst 63,7% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Sony is al lang geen grote speler meer op de smartphonemarkt. In thuisland Japan zijn Sony-smartphones nog redelijk in trek, maar in Europa zien we steeds minder mensen die op zoek zijn naar een Sony-toestel. De steeds minder interesse van consumenten in combinatie met de coronacrisis zorgde voor een zeer slecht kwartaal voor Sony’s smartphonetak. Waar Sony in Q1 2019 nog ongeveer een miljoen smartphones wist te verkopen gingen er in Q1 2020 slechts 400.000 toestellen over de toonbank.

Ondanks de slechtere periodes zal Sony naar verwachting komend kwartaal meer smartphones verkopen. Sony zal namelijk binnenkort de Sony Xperia 10 II introduceren en wat later zal ook de Xperia 1 II worden geïntroduceerd. Daarnaast verscheen onlangs de Sony Xperia L4 op de markt.

via [droidapp]