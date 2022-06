Moto G42 Officieel Aangekondigd

Motorola heeft een nieuwe budget-smartphone aangekondigd. Het gaat om de Moto G42, die een adviesprijs meekrijgt van 209,99 euro. Hiervoor ontvang je een smartphone met een 6,4-inch OLED-scherm en een driedubbele rear-camera.

Motorola heeft weer een nieuw toestel toegevoegd aan de G-serie. De Motorola Moto G42 beschikt over een 6,4-inch FHD+ OLED-scherm met een 60Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 680-processor, 4G of 6GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte, een 5.000 mAh accu met ondersteuning voor 18W snelladen, een 3.5mm koptelefoonaansluiting en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens. De vingerafdrukscanner zit in de aan/uit-knop en de behuizing heeft een IP52-rating gekregen. Dit wil zeggen dat de Moto G42 spatwaterdicht is.

De Moto G42 met 64GB opslagruimte is vanaf begin juli in Nederland verkrijgbaar in de kleur Atlantic Green voor 209,99 euro. De 128GB-versie kost 229,99 euro en is verkrijgbaar in de kleuren Atlantic Green en Metallic Rose.

via [AW]