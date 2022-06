Xiaomi Introduceert 4 Juli Drie Smartphones Met Leica-camera

Xiaomi werkt aan drie nieuwe high-end smartphones die de fabrikant op 4 juli officieel zal introduceren. Het gaat om de Xiaomi 12S, de 12S Pro en de 12S Ultra, die alle drie beschikken over een Leica-camera. Het zijn de eerste Xiaomi-smartphones die zijn gemaakt in samenwerking met Leica.

Op 4 juli krijgen we de nieuwste high-end smartphones van de Chinese fabrikant Xiaomi te zien. De Xiaomi 12S-serie is gemaakt in samenwerking met het Duitse camerabedrijf Leica, waardoor we goede camera-kwaliteit kunnen verwachten. Via Chinese media heeft Xiaomi alvast een teaser gedeeld. Op de teaser zien we drie smartphones met daarbij de tekst Xiaomi 12S-serie en de lanceringdatum.

Volgens de geruchten beschikt de Xiaomi 12S Ultra, de krachtigste van de drie modellen, over een 6,7-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1-processor, 12GB werkgeheugen en maximaal 512GB opslagruimte. De rear-camera bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 48MP groothoeklens en een 48MP telelens met 5x optische zoom.

Na de officiële introductie zetten wij alle specificaties van de Xiaomi 12S-serie voor jullie op een rijtje.

via [AW]