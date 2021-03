Xiaomi Redmi Note 10-serie Officieel Aangekondigd

Xiaomi heeft zojuist de Redmi Note 10-serie aangekondigd. De serie bestaat uit vier toestellen, namelijk de Xiaomi Redmi Note 10 Pro, de Redmi Note 10, de Redmi Note 10S en de Redmi Note 10 5G. De eerste toestellen zijn vanaf 31 maart verkrijgbaar.

De Xiaomi Redmi Note 10 Pro is de krachtigste uitvoering in de Redmi Note 10-serie. De smartphone beschikt over een 6,67-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2400 x 1080 pixels en een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 732G-processor, 4GB, 6GB of 8GB werkgeheugen, 64GB, 128GB of 256GB opslagruimte, een 5020 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen en een vingerafdrukscanner aan de zijkant van de plastic behuizing. Er is overigens ook ruimte voor een microSD-kaart en een 3.5mm koptelefoon.

Voorop dit een 16MP selfie-camera in een kleine ronde uitsparing in het scherm. De rear-camera bestaat uit een 108MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP dieptelens en een 5MP telemacrolens.

De Redmi Note 10 en Redmi Note 10S hebben beide een 6,43-inch AMOLED-scherm, terwijl de Redmi Note 10 5G is uitgerust met een 6,5-inch scherm. Het scherm op deze modellen heeft een verversingssnelheid van 90Hz. De Redmi Note 10S heeft een MediaTek Helio G95-processor, de Redmi Note 10 heeft een Snapdragon 678-processor en de Redmi Note 10 5G heeft een MediaTek Dimensity 700-processor.

De Redmi Note 10S beschikt verder over een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een 2MP diieptelens. De Redmi Note 10 heeft dezelfde lenzen, maar de hoofdlens heeft een 48MP resolutie. De Redmi Note 10 5G heeft slechts drie lenzen, want de groothoeklens ontbreekt.

Vanaf 31 maart zijn de Redmi Note 10 Pro en Redmi Note 10 in Nederland te bestellen in de kleuren Onyx Gray, Glacier Blue en Gradient Bronze. Eind mei verschijnen de Redmi Note 10S en Redmi Note 10 5G op de markt. Xiaomi heeft de adviesprijzen nog niet bekendgemaakt.