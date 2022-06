Robuuste Samsung Galaxy XCover 6 Pro Krijgt Verwisselbare Accu

Uit een handleiding van de Samsung Galaxy XCover 6 Pro, die Samsung vroegtijdig online heeft gezet, blijkt dat de robuuste smartphone een verwisselbare accu krijgt. Ook weten we dankzij deze handleiding meer over de specificaties van de smartphone.

Net als de XCover 5 en de XCover Pro krijgt de aankomende Xcover 6 Pro een accu die je kan verwijderen uit de behuizing. Ga je een weekend de wildernis in en kun je je smartphone dus niet opladen, dan neem je gewoon een tweede accu mee en verwissel je deze zodra de eerste accu leeg is. Een verwisselbare accu was jaren geleden heel normaal, maar tegenwoordig beschikt vrijwel geen enkele smartphone meer over deze optie.

Uit dezelfde handleiding kunnen we ook opmaken dat de Samsung Galaxy XCover 6 Pro beschikt over een 3.5mm koptelefoonaansluiting, een vingerafdrukscanner aan de zijkant en een microSD-kaart aansluiting waarmee je de opslagruimte kunt uitbreiden. Achterop vinden we een dubbele camera met een hoofdlens en een groothoeklens. Ook is er ondersteuning voor Samsung DeX. Eerder lekte al uit dat de smartphone gebruikmaakt van een Snapdragon 778G-chipset. Deze processor is ook aanwezig in de Realme GT Master Edition en de Samsung Galaxy A52s.

Samsung zal de Galaxy XCover 6 Pro op 13 juli officieel introduceren. Op dezelfde dag krijgen we ook een robuuste tablet te zien, met de naam Galaxy Tab Active 4 Pro.

via [AW]