Mid-range Motorola One Fusion Plus Officieel Aangekondigd

Motorola heeft zojuist de One Fusion Plus geïntroduceerd. De One Fusion Plus is een mid-range smartphone met een pop-up selfie-camera en een telelens die op de markt verschijnt voor een adviesprijs van 299,99 euro.

De nieuwste smartphone van Motorola beschikt over een 6,5-inch Full HD LCD-scherm zonder notch of uitsparing, een Snapdragon 730-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte, een 5000 mAh accu, een 3.5mm koptelefoonaansluiting, een fysieke Google Assistent-knop en een vingerafdrukscanner aan de achterkant.

De 16MP selfie-camera zit verwerkt in een pop-up module en de rear-camera bestaat uit een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP dieptelens en een 5MP macrolens.

De Motorola One Fusion Plus is vanaf eind juni in de Benelux verkrijgbaar in de kleur Twilight Blue voor een adviesprijs van 299,99 euro.

