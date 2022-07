Lebara Voegt Nieuwe Sim-only Abonnementen Toe

De Nederlandse virtuele telecomprovider Lebara heeft een aantal nieuwe opties toegevoegd aan zijn Sim-only aanbod. Ook zijn een aantal prijzen van al bestaande databundels aangepast.

Tot nu toe was 10GB de grootste databundel die je bij Lebara kon afnemen en daarom heeft de telecomprovider een aantal nieuwe opties toegevoegd. Zo kun je nu ook een 15GB en 20GB sim-only abonnement afsluiten. De 2GB en 7GB databundels verdwijnen en de 10GB databundel is in prijs verlaagd van 16 euro naar 13 euro. Voor 16 euro krijg je nu 15GB data en voor 19 euro krijg je 20GB data.

Voor mensen met nog een lopend contract verandert er niks. De nieuwe abonnementen gelden alleen voor nieuwe klanten. Bestaande klanten kunnen bij verlenging wel uit de nieuwe opties kiezen.

