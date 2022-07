Samsung Introduceert One UI Watch 4.5

Samsung heeft de nieuwste versie van zijn smartwatch interface aangekondigd. One UI Watch 4.5, die Samsung over Wear OS installeert, brengt een aantal nieuwe functies en verbeteringen met zich mee.

Samsung heeft een aantal aanpassingen doorgevoerd aan de One UI Watch-schil, die het gebruik van de smartwatch prettiger moet maken. One UI Watch 4.5 zal onder andere worden uitgerold naar de Galaxy Watch 4 en de Galaxy Watch 4 Classic. Na het installeren van de nieuwste versie kun je onder andere eenvoudiger teksten typen, dankzij de mogelijkheid om swipend je tekst te typen. Uiteraard blijft het mogelijk om teksten in te voeren via spraakinvoer.

One UI Watch 4.5 heeft ook dual-sim ondersteuning gekregen, waarbij je eenvoudig kunt wisselen tussen de twee simkaarten. Verder zijn er meer mogelijkheden voor het personaliseren van de wijzerplaat en de smartwatch, kun je het contrast versterken om zo teksten beter leesbaar te maken en is het mogelijk om de aanraakgevoeligheid van het scherm aan te passen.

Samsung zal One UI Watch 4.5 vanaf het derde kwartaal van 2022 uitrollen naar de smartwatches van het bedrijf.

