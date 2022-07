Waarom AR van toegevoegde waarde is voor bedrijven

Je hebt er misschien wel eens van gehoord: augmented reality. Met Augmented Reality kunnen bedrijfsprocessen tot wel 40 procent versneld worden. Wat is het eigenlijk? Hoe werkt het? En wat zijn de kansen en toepassingen voor bedrijven?

Wat is augmented reality (AR)?

‘AR’ is de afkorting voor ‘Augmented Reality’. Daarmee leg je een laagje over een bestaand beeld van bijvoorbeeld een camera. Je ziet extra informatie over wat je ziet, of je ziet een object dat er eigenlijk niet is. Augmented Reality werd in de afgelopen jaren populair met bijvoorbeeld Pokémon Go, waarbij gebruikers Pokémon’s konden zoeken in de echte wereld.



Veel mensen verwarren virtual reality en augmented reality met elkaar. Bij Virtual Reality lijkt het alsof je in een compleet virtuele wereld ziet. De echte wereld is niet betrokken bij hetgeen virtueel getoond wordt. Bij augmented reality bouw je voort op de gewone wereld. Dat verklaart ook waarom je voor virtual reality een bril moet opzetten, en waarom Augmented Reality simpelweg met een app werkt. Een AR app ontwikkelaar zorgt ervoor dat de realiteit en het virtuele object naadloos in elkaar geschoven worden.

Wat kunnen bedrijven met AR?

Augmented Reality biedt kansen voor bedrijven. Zo biedt het bijvoorbeeld beleving van je product, je merk of dienst. Het geeft informatie, het is handig voor instructies of voor uitleg. En je legt bovendien een rechtstreekse verbinding met de klant of de collega op het werk. Bedrijven kunnen het bijvoorbeeld gebruiken om een complete cursus te geven.



Het kan ook zijn dat een bedrijf AR juist op klanten richt. Denk bijvoorbeeld aan het grote Zweedse meubelwarenhuis dat laat zien hoe een tafel bij de klant in de woonkamer zou staan, of een elektronicabedrijf dat laat zien hoe een televisie er aan de muur ongeveer uit zal zien.



Bij AR gaat het vooral om beleving. Het is een van de belangrijkste features van AR. Bedrijven geven met de mogelijkheden van augmented reality letterlijk een extra dimensie aan hun product of dienst.

Een AR-app ontwikkelen

Een augmented reality-app maken is niet simpel. Er komt aardig wat technische kennis en programmeerwerk bij kijken. Daarom kun je het best een ar app laten maken bij een gespecialiseerd bedrijf, dat de juiste kennis in huis heeft. Voordat je besluit een AR-app te laten maken, is het goed om zelf precies te weten hoe het werkt en wat de mogelijkheden zijn. De specialist kan je daar meer over vertellen.