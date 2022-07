Fairphone Oordopjes Nu Los Te Koop

De Nederlandse fabrikant Fairphone is begonnen met de verkoop van losse oordopjes voor zijn TWS-headset. Consumenten kunnen vanaf nu vervangende linker- of rechteroordopjes kopen als één van de oordopjes kapot of kwijt is.

Heb je een probleem met één van de Fairphone oordopjes of ben je een oordopjes kwijt, dan kun je vanaf deze week een vervangend oordopje aanschaffen voor 45 euro. Hierdoor is het niet meer nodig om 99 euro uit te geven voor een volledig setje met oplaadcase. Consumenten kunnen dus niet alleen 54 euro besparen, maar ook bijdragen aan het beperken van elektronisch afval, iets waar Fairphone voornamelijk om bekend staat.

De oordopjes zijn verkrijgbaar in de kleuren zwart, grijs en groen. Bij een los oordopje zit alleen een siliconen dopje met de middelste grootte. Een setje nieuwe siliconen dopjes met verschillende maten kost 5 euro.

via [tweakers]