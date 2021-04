Aanwezig zijn op Bitcoin exchanges via je mobiel

De smartphone heeft voor een ware revolutie gezorgd in de manier waarop we ons leven inrichten. Communiceren met elkaar deden we al langere tijd met behulp van ons mobieltje, maar tegenwoordig regelen we er ook heel wat zaken mee. Door dingen slim met elkaar te combineren, kunnen we veel tijd overhouden om leuke dingen te doen. Zit je elke ochtend in de trein op weg naar studie of werk? Die tijd kun je mooi gebruik om bijvoorbeeld online te winkelen of bijvoorbeeld te handelen in cryptovaluta. Zo sla je twee vliegen in één klap!

Exchange kiezen

Als je ervoor kiest om bijvoorbeeld Bitcoin te gaan aanschaffen, is het zaak om je te verdiepen in de aanbieders van deze cryptovaluta, de zogenoemde exchanges. Ze schieten de laatste maanden als paddenstoelen uit de grond, maar zijn ze ook allemaal even betrouwbaar? Hoe kom je er als leek achter wat de 3 beste Bitcoin exchanges van het moment zijn? Daarvoor kun je het beste een aantal basiskenmerken met elkaar vergelijken. Zo is het bijvoorbeeld interessant om te bekijken hoe lang een bedrijf al actief is, welke kosten in rekening gebracht worden, hoeveel verschillende cryptovaluta aangeboden worden en op welke wijze de klantenservice is opgezet. Je hoeft die vergelijking niet zelf te maken, alles staat namelijk al overzichtelijk op een rijtje.

Waar moet je op letten?

Bij het kiezen van een exchange tast je als beginner vaak in het duister. Je kent de bedrijven veelal niet en je hebt geen idee waarop je precies moet letten. Een handige truc is om eens in je eigen omgeving te informeren. Hebben vrienden of bekenden van je wellicht al gehandeld in Bitcoin en wat zijn hun ervaringen? Een belangrijk detail om in elk geval op te letten is of het bedrijf valt onder de Europese wetgeving en een licentie heeft verkregen via een Europese toezichthouder. Dit geeft namelijk voor jou als consument enig houvast.

Waarom niet bij je eigen bank?

Het zou mooi zijn als je voor de in- en verkoop van cryptovaluta zoals Bitcoin gewoon bij je eigen bank terecht zou kunnen. Nog mooier zou het zijn als de bank een programma aanbiedt waarmee je automatisch kunt investeren in cryptovaluta. In andere landen lijkt die tendens zich wel te ontwikkelen, maar in ons land is dat vooralsnog niet het geval. Daarom zul je een aparte exchange moeten selecteren.