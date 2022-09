OnePlus en OPPO Introduceren Interessante Privacy-functie In Nieuwe Schil

Zowel OnePlus als OPPO, die beide onderdeel zijn van hetzelfde moederbedrijf, voegen in de nieuwste versie van OxygenOS en ColorOS een nieuwe privacy-functie toe. De nieuwe feature kan gevoelige informatie automatisch uit screenshots verwijderen.

Over niet al te lange tijd zullen OnePlus en OPPO de OxygenOS 13- en ColorOS 13-updates uitrollen. Deze nieuwe versies van hun Android-schil zijn gebaseerd op Android 13, die Google in augustus van dit jaar uitrolde. Uiteraard brengen de updates weer aan aantal nieuwe functies en verbeteringen met zich mee. Een van deze nieuwe functies is de mogelijkheid om screenshots te maken waarna gevoelige informatie, zoals namen en profielfoto’s automatisch wazig worden gemaakt. Dit is handig als je bijvoorbeeld een chatgesprek wil delen, maar geen persoonlijke data. Voorbeeld van zo’n screenshot zien we hieronder:

Voor het verwijderen van persoonlijke informatie gebruiken OnePlus en OPPO een algoritme dat namen en profielfoto’s herkent. Deze functie stuurt geen informatie naar servers en werkt volledig offline. Wel is de functie momenteel voornamelijk nog beperkt tot Facebook Messenger en WhatsApp, maar in sommige gevallen werkt het in andere apps. We verwachten dat de functie in de toekomst steeds verder geoptimaliseerd zal worden en daardoor steeds betrouwbaarder zal zijn.

Zien jullie het voordeel van het automatisch verwijderen van gevoelige informatie of doen jullie het liever handmatig? Laat het ons weten in de reacties.

via [AW]