Apple Verhoogd Prijzen In De App Store Met Maar Liefst 30 Procent

Er zijn meerdere redenen om een Android-smartphone te kiezen boven een Apple iPhone, waaronder de hoge kosten van de iPhones. Deze kosten zullen binnenkort nog verder stijgen, want Apple heeft bekendgemaakt dat de prijzen in de App Store in Europa en een aantal andere landen zullen stijgen. De prijsstijging gaat volgende maand in.

Zowel in de eurozone als in een hoop andere landen gelden vanaf volgende maand hogere prijzen in de Apple App Store. In Vietnam stijgt de prijs vanwege gewijzigde belastingregels, maar redenen voor andere landen heeft Apple niet gegeven. Waarschijnlijk heeft de sterke dollarkoers ten opzichte van andere valuta’s hier wat mee te maken. Naast Europa stijgen de prijzen vanaf 5 oktober ook in landen als Japan, Zuid-Korea, Chili, Egypte en Pakistan. In Japan gaat het om een stijging van ongeveer 30 procent. Een exacte percentage voor de Europese markt hebben we nog niet, maar vermoedelijk gaat het om een vergelijkbaar percentage.

Toen Apple zijn laatste kwartaalcijfers bekend maakte bleek dat de financiële prestaties van de App Store niet aan de verwachtingen voldeden. Tim Cook gaf aan dat het bedrijf te maken had met een tragere economische groei, maar dat de inkomsten in het vierde kwartaal waarschijnlijk weer zullen stijgen.

[nu.nl]