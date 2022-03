Deze Samsung-smartphones Krijgen One UI 4.1-update

Samsung is begonnen met de uitrol van One UI 4.1, die de fabrikant tegelijk met de Galaxy S22-serie introduceerde. De Galaxy S22 draaide bij de lancering al op de nieuwe versie van Samsung’s Android-schil, maar nu kunnen gebruikers met een oudere Galaxy-smartphone ook met One UI 4.1 aan de slag.

Canadese gebruikers met een Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 Plus of Galaxy S21 Ultra ontvangen nu een One UI 4.1-update, zo blijkt uit berichten op Reddit. Naar verwachting zullen andere landen snel volgen. Daarnaast heeft Samsung via een persbericht bekendgemaakt welke andere Galaxy-smartphones een One UI 4.1-update ontvangen. De volledige lijst kun je hieronder terugvinden:

– Samsung Galaxy S21

– Samsung Galaxy S21 Plus

– Samsung Galaxy S21 Ultra

– Samsung Galaxy S21 FE

– Samsung Galaxy S20

– Samsung Galaxy S20 Plus

– Samsung Galaxy S20 Ultra

– Samsung Galaxy S20 FE 5G

– Samsung Galaxy S10

– Samsung Galaxy S10 Plus

– Samsung Galaxy S10e

– Samsung Galaxy Note 10

– Samsung Galaxy Note 10 Plus

– Samsung Galaxy Note 20

– Samsung Galaxy Note 20 Ultra

– Samsung Galaxy Z Flip

– Samsung Galaxy Z Flip 5G

– Samsung Galaxy Z Flip 3

– Samsung Galaxy Fold

– Samsung Galaxy Fold 5G

– Samsung Galaxy Z Fold 2

– Samsung Galaxy Z Fold 3

– Galaxy A-serie

– Galaxy Tab S-serie waaronder de Tab S7 FE

Mogelijk zal Samsung op een later tijdstip nog meer toestellen toevoegen aan deze lijst. One UI 4.1 brengt een aantal nieuwe functies met zich mee, waaronder het uitbreiden van het werkgeheugen en nieuwe slimme widgets. Ook kun je met de Extra helderheid-functie het scherm nog helderder maken.

