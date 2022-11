Android 13 Nu Ook Beschikbaar Voor Galaxy Note 20 En Galaxy A33

Samsung heeft verschillende vlaggenschip-smartphones inmiddels voorzien van een Android 13-update, maar er zijn nog een hoop andere toestellen die moeten worden bijgewerkt naar de nieuwste versie van Android. Deze week is Samsung begonnen met de uitrol van Android 13 voor de Galaxy Note 20 en de Galaxy A33.

De Android 13-update voor de Galaxy Note 20, Note 20 Ultra en de Galaxy A33 komt samen met de One UI 5-schil en is nu aangekomen in Nederland en België. Android 13 komt samen met de One UI 5-schil en brengt verschillende verbeteringen en nieuwe functies met zich mee. Denk hierbij aan meer kleuropties van het Material You-design, meer privacy-functies en een vergrendelscherm dat je helemaal kunt personaliseren. Ook is de Slimme suggesties widget toegevoegd en heeft de camera-app verbeteringen ontvangen. Gebruikers van de Galaxy A33 melden verder dat de beveiligingspatch is bijgewerkt naar die van oktober 2022.

Eerder rolde Samsung de Android 13-update al uit naar de Galaxy S21– en S22-serie, de Galaxy S20-serie en de populaire mid-range Galaxy A53. Heb je de update nog niet ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via ‘instellingen‘ -> ‘software-update‘.

