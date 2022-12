“Goedkoper Netflix-abonnement Met Reclame Geen Groot Succes”

Netflix heeft dit jaar een goedkoper abonnement gelanceerd waarbij onder andere advertenties worden getoond. Het nieuwe abonnement zou echter minder populair zijn dan Netflix had ingeschat en zou grofweg slechts 80% van het verwachte doelpubliek hebben behaald.

Netflix heeft met adverteerders reclamedeals gesloten volgens een ‘pay on delivery’-schema. Hierbij moet de adverteerder alleen betalen voor het aantal kijkers dat uiteindelijk is bereikt. Als het aantal kijkers lager is dan Netflix had beloofd moet Netflix aan het eind van het kwartaal de niet uitgegeven dollars terugbetalen. Sommige advertenties hebben de overgebleven dollars teruggenomen, terwijl andere adverteerders hebben besloten om het budget te verplaatsen naar volgend jaar om dan advertenties te tonen aan nieuwe Netflix-klanten met een Basic with Ads-abonnement.

Het Basic with Ads-abonnement is sinds oktober verkrijgbaar in 12 landen. In Nederland en België is het abonnement nog niet beschikbaar. Het abonnement kost 7 dollar per maand en toont 4 à 5 minuten reclame per uur. Ook is het assortiment wat kleiner en is het niet mogelijk om content te downloaden om offline te kijken.

via [hardware.info]