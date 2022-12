Android 13-bèta Beschikbaar Voor Nothing Phone (1)

Nothing heeft de eerste bèta van Android 13 beschikbaar gesteld voor de Nothing Phone (1). Mensen die zich hebben aangemeld aan het bètaprogramma kunnen vanaf nu de nieuwe functies van Android testen.

De Nothing Phone (1) verscheen in juli van dit jaar op de markt met Android 12. Eerder schreven wij al dat gebruikers nog tot begin 2023 moeten wachten voordat ze Android 13 kunnen downloaden, maar bèta-testers kunnen Android 13 nu al wel op de Nothing Phone (1) testen. Een bèta is echter een niet afgeronde versie van de software en bevat daardoor vaak nog een aantal fouten of vervelende bugs. Pas na een langdurige bèta periode en het oplossen van de gevonden problemen zal de publieke versie van Android 13 naar alle gebruikers van de Nothing Phone (1) worden uitgerold.

In de onderstaande video laat Nothing zien welke nieuwe functies de Android 13 bèta met zich meebrengt. Denk hierbij aan een sneller systeem, meer privacy-opties, meer kleurenopties voor het Material You-design, een QR-code scanner in de notificatiebalk en een nieuwe weer-app.

Het kan zijn dat mensen die deelnemen aan het bètaprogramma een aantal dagen moeten wachten voordat ze Android 13 kunnen downloaden, want Nothing rolt de update in fasen uit.

via [AW]