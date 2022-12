Motorola Introduceert Zeer Voordelige Moto G53

Motorola heeft deze week niet alleen de high-end Moto Edge X40 aangekondigd, maar ook de budget-smartphone Moto G53. De Moto G53 beschikt over een 120Hz-scherm, 5G-ondersteuning en Android 13 en kost in thuisland China slechts 120 euro.

De Moto G53 is de opvolger van de Moto G52 en beschikt onder andere over een 6,5-inch LCD-scherm met een 120Hz verversingssnelheid. De resolutie van dit scherm is met 1600 bij 720 pixels wat aan de lage kant. Intern vinden we een Qualcomm octa-core-processor (vermoedelijk de Snapdragon 480 Plus), 4GB of 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 18W laden, een 8MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 2MP macrolens. Ook heeft de smartphone een NFC-chip en een koptelefoonaansluiting.

Momenteel is de Moto G53 alleen voor de Chinese markt aangekondigd, maar naar verwachting verschijnt de budget-smartphone later ook in Europa op de markt. De Moto G52 en Moto G51 zijn namelijk ook hier verkrijgbaar. In China kost de Moto G53 (4GB + 128GB) omgerekend zo’n 120 euro. Voor de uitvoering met 8GB werkgeheugen betaal je net geen 150 euro.

via [androidplanet]