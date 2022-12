Nieuwe EU-wet Wil Vervangbare Accu In Smartphones Verplichten

De Europese Unie gaat binnenkort stemmen op een wet die de toekomst van smartphones kan veranderen. Deze wet wil fabrikanten namelijk verplichten om het vervangen van een smartphone-accu eenvoudiger te maken. Hierdoor zien we in de toekomst mogelijk weer smartphones met verwijderbare accu’s.

De EU werkt al geruime tijd aan manieren om technologische producten duurzamer te maken. Zo is het in Europa vanaf 2024 verplicht om alle apparaten uit te rusten met een universele USB-C aansluiting, inclusief de iPhones. Hierdoor hebben consumenten slechts één kabel nodig om al hun apparaten mee op te laden. Dit maakt het voor consumenten niet alleen veel eenvoudiger, maar moet ook de hoeveelheid elektronische afval verminderen. Als de EU ook de nieuwe wet goedkeurt, dan moeten fabrikanten hun smartphones anders gaan ontwerpen, zodat het voor consumenten makkelijk wordt om de accu van de smartphone te vervangen.

Momenteel is het voor de reguliere consument bijna onmogelijk om hun smartphone open te maken, omdat fabrikanten de behuizing hebben vastgelijmd. Dit kan vervelend zijn, want consumenten gebruiken hun smartphone tegenwoordig veel langer dan vroeger. Doorgaans is de accu het eerste onderdeel dat achteruit gaat. Heb je een defecte accu dan moet je de smartphone opsturen ter reparatie, zodat de fabrikant een nieuwe accu kan installeren. Dit kost tijd en geld.

Als de EU de nieuwe wet goedkeurt zal het waarschijnlijk nog wel een aantal jaren duren voordat de wet daadwerkelijk ingevoerd gaat worden. Ook vragen wij ons af wat voor effect de nieuwe wet kan hebben op het design van smartphones, aangezien een vervangbare accu hoogstwaarschijnlijk effect zal hebben op de dikte van de behuizing en de waterdichtheid van de smartphone.

De Nederlandse fabrikant Fairphone is momenteel de enige fabrikant die zich volledig richt op het maken van makkelijk te repareren smartphones, inclusief vervangbare accu’s.

via [AW]