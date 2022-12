Android 13 Uitgerold Naar Nokia G50 en XR20

HMD Global heeft de Android 13-update zojuist uitgerold naar twee smartphones van Nokia. Het gaat om de Nokia G50 en de Nokia XR20, die na de installatie gebruik kunnen maken van de nieuwste Android-functies.

Nadat Nokia eerder Android 13 beschikbaar maakte voor de Nokia X10 en de Nokia X20, komt dezelfde update nu ook binnen op de Nokia G50 en de Nokia XR20. De update voor de Nokia G50 is ruim 2GB groot en brengt ook de beveiligingspatch van november met zich mee.

Na de installatie van Android 13 krijg je toegang tot meer privacy-opties, een uitgebreider kleurenpalet voor het Material You-design, de mogelijkheid om applicaties in verschillende talen te gebruiken, een nieuwe mediaspeler en stabiliteitsverbeteringen. De update is ook al in Nederland beschikbaar, maar het kan een aantal dagen duren voordat de update op alle Nokia G50 en Nokia XR20-toestellen is aangekomen. Je ontvangt een notificatie zodra je de update kunt downloaden of je kunt handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]