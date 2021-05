De Interessante Ontwikkelingen Van Smartphone Accu’s

Een lange tijd was de accuduur van smartphones één van de grootste obstakels voor fabrikanten. De afgelopen jaren zien we echter een hoop interessante ontwikkelingen die ervoor zorgen dat consumenten hun smartphone zo weinig mogelijk aan de lader hoeven te hangen. In dit artikel bespreken we de laatste ontwikkelingen op dit gebied.

Accucapaciteit

Een aantal jaren geleden verschenen de meeste smartphones op de markt met ongeveer dezelfde accucapaciteit, waardoor de veel consumenten bij de aanschaf van een nieuwe smartphone vooral keken naar het scherm, de camera-prestaties en de processor. Tegenwoordig varieert de capaciteit van een smartphoneaccu enorm, van ongeveer 3000 mAh tot maar liefst 6000 mAh, waardoor de accucapaciteit inmiddels een veel belangrijkere verkooppunt is geworden.

Accu’s met een capaciteit van meer dan 5000 mAh zien we vooral in budget- en mid-range smartphones. Deze smartphones zijn vaak gericht op mensen die voor niet al te veel geld een toestel in huis willen halen die toch een aantal interessante features met zich meebrengt. Een smartphone waarbij je je geen zorgen hoeft te maken over de accuduur is natuurlijk een groot pluspunt. De Poco M3 is een goed voorbeeld van zo’n toestel. Wij hebben de Poco M3 eerder al eens getest en je kunt hier onze review lezen.

Snelladen

Of jouw smartphone nou een kleine of een grote accu heeft, je ontkomt er niet aan om de smartphone aan de lader te hangen. Gelukkig zijn er ook op dit gebied positieve ontwikkelingen te melden. Fabrikanten werken namelijk aan technologieën die het mogelijk maken om een accu steeds sneller op te laden. Waar onze smartphone in het verleden met een snelheid van 5W kon opladen zijn er nu al smartphones met ondersteuning voor maar liefst 120W snelladen. De 4500 mAh accu van de Xiaomi Mi 10 Ultra kan dankzij deze 120W-ondersteuning in 5 minuten voor 41 procent opgeladen worden. Na slechts 23 minuten aan de lader is de accu weer volledig opgeladen.

Draadloos opladen

Fabrikanten zijn inmiddels allemaal overgestapt op de nieuwe USB-C standaard, maar de volgende stap is draadloos opladen. High-end smartphones van Samsung, Xiaomi en andere populaire merken kunnen dankzij Qi-ondersteuning vrijwel allemaal al worden opgeladen met een draadloze oplader. Hierbij leg je je smartphone gewoon op een Qi-oplaadpad, waarna de smartphone automatisch begint met laden. Draadloze opladers laden op dit moment nog wel minder snel dan bekabelde laders, maar ook bij draadloze opladers zien we de oplaadsnelheid steeds verder stijgen.

Daarnaast werken verschillende fabrikanten op dit moment aan draadloze opladers die smartphones van een lange afstand kunnen opladen. Hierdoor zou het in de toekomst mogelijk moeten worden om smartphones op te laden terwijl je gewoon met je toestel door je huis loopt.