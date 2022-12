USB-C Op Smartphones Vanaf Eind 2024 Verplicht

De Europese Unie is al heel lang in overleg over het verplichten van USB-C op smartphones en nu heeft de EU eindelijk een deadline bekendgemaakt. Vanaf 24 december 2024 moeten alle smartphones die in Europa worden uitgebracht beschikken over een USB-C poort.

Vrijwel alle smartphones die in Europa verkrijgbaar zijn maken al gebruik van de nieuwe USB-C poort voor het opladen van de accu. Eens in de zoveel tijd zien we echter toch nog een budget-smartphone op de markt verschijnen die nog gebruik maakt van een ouderwetse micro-USB poort. Vanaf eind 2024 komt hier een einde aan.

De nieuwe wet geldt niet alleen voor smartphones, maar ook voor andere elektronische apparaten, zoals tablets, headsets, speakers en camera’s. Hierdoor is het straks mogelijk om al jouw apparaten met dezelfde USB-C kabel op te laden.

Ook de iPhone gaat met tegenzin van Apple overstappen naar USB-C. Momenteel maakt de iPhone nog gebruik van de eigen Lightning-poort. Naar verwachting zal Apple de iPhone 15 die in 2023 op de markt verschijnt al uitrusten met een USB-C poort.

via [AW]