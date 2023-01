OnePlus 7, 7 Pro, 7T En 7T Pro Krijgen Geen Updates Meer

Heb je een smartphone uit de OnePlus 7-serie of de 7T-serie? Dan hebben wij slecht nieuws. De smartphones in deze series krijgen vanaf nu namelijk geen updates meer.

De update die OnePlus op 7 januari 2023 uitrolde en onder andere de beveiligingspatch van december 2022 installeerde is de laatste update die de smartphones uit 2019 ontvangen. Dit heeft de fabrikant laten weten via een bericht op het officiële OnePlus forum.

De OnePlus 7 en 7 Pro hebben drie grote Android-updates en vier jaar lang beveiligingsupdates ontvangen. De OnePlus 7T en 7T Pro kregen twee grote Android-updates en ruim drie jaar beveiligingsupdates. De smartphones blijven steken op Android 12. Nu de smartphones geen nieuwe beveiligingspatches meer ontvangen worden ze steeds kwetsbaarder voor problemen in Android en hackers. Hierdoor is het misschien verstandig om over te stappen op een nieuwere smartphone.

via [androidplanet]