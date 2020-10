OnePlus 7 En 7T Krijgen In December Android 11-update

OnePlus heeft bekendgemaakt dat het bedrijf in december een Android 11-update zal uitrollen naar de OnePlus 7, 7 Pro, 7T en de 7T Pro. Deze update rolde deze week al uit naar de OnePlus 8 en 8 Pro.

Onlangs is OnePlus begonnen met de uitrol van OxygenOS 11, de nieuwste versie van de OnePlus-schil die is gebaseerd op Android 11. Gebruikers van de OnePlus 8 (Pro) kunnen als eerste met de update aan de slag. OxygenOS 11 brengt verschillende nieuwe functies met zich mee, waaronder een Always-on-Display, meer controle over de donkere modus en een aangepaste interface.

De onlangs aangekondigde OnePlus 8T draait uit de doos al op OxygenOS 11, maar gebruikers van de OnePlus 7- en 7T-serie kunnen de update ook nog dit jaar verwachten. Een specifieke datum hebben we niet, maar we weten dat OnePlus in december start met de uitrol van de update.

via [androidplanet]