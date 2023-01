Fairphone 2 Krijgt In Maart Laatste Software-update

Zeven jaar na de lancering van de Fairphone 2 komt het einde van de software-ondersteuning in zicht. In maart van dit jaar zal de Nederlandse fabrikant de laatste update uitrollen naar de smartphone.

De Fairphone 2 verscheen in 2015 op de markt en in maart 2023 ontvangen gebruikers van deze smartphone de laatste Android 10-update. Na deze update worden er geen bug- of securityfixes meer uitgerold. Uiteraard kun je de Fairphone 2 gewoon blijven gebruiken, maar omdat Fairphone geen nieuwe beveiligingspatches meer uitrolt is het toch verstandig om te overwegen een nieuwe smartphone te kopen. Zonder nieuwe beveiligingspatches zal de smartphone namelijk makkelijker te hacken zijn. Hierdoor is het niet verstandig om apps te blijven gebruiken waarin gevoelige data staat.

Fairphone laat weten dat het bedrijf voorlopig nog wel een aantal reserveonderdelen blijft verkopen, maar het is onduidelijk hoe lang het duurt voordat de voorraad van deze onderdelen opraakt. Ook wijst Fairphone er op dat gebruikers alternatieve besturingssystemen zoals LineageOS of /e/OS kunnen gebruiken. Deze systemen worden namelijk nog wel ondersteund. Wil je overstappen naar een nieuwe smartphone, dan kun je de Fairphone 2 inleveren voor een voucher. Met deze voucher krijg je korting op de aanschaf van een nieuwe Fairphone smartphone.

via [tweakers]