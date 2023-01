Nothing Komt Dit Jaar Met Phone (2)

Nothing heeft bekendgemaakt dat het bedrijf dit jaar de opvolger van de Nothing Phone (1) zal introduceren. Details heeft Nothing nog niet gegeven, maar het bedrijf laat wel weten dat de Phone (2) “meer premium” zal zijn. Ook zal het bedrijf zich meer focussen op de software.

Dit heeft CEO Carl Pei gezegd tegen Inverse. “We ontwikkelen een smartphone die meer premium is dan de (1) en waarbij software een groot focusgebied voor ons is.” Wat dit precies betekent is niet duidelijk, want Pei wil verder geen details geven over de specificaties van de Phone (2). Wel moet de software en het systeem soepeler aanvoelen. Hiervoor heeft het bedrijf veel meer softwareontwikkelaars aangenomen. De softwareverbeteringen zullen stapsgewijs worden doorgevoerd.

Daarnaast zal de Nothing Phone (2) ook in de Verenigde Staten op de markt verschijnen. Dit was niet het geval bij de Nothing Phone (1), omdat hiervoor toendertijd te weinig werknemers en middelen waren. Bij de Phone (2) heeft Nothing wel de mankracht en de financiën voor een grotere lancering. Zo heeft Nothing nu twee keer zoveel werknemers en steeg de omzet in een jaar tijd van 24 miljoen tot 200 miljoen dollar.

